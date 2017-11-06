Совбез Ирана обвиняет США и Великобританию в провокации массовых беспорядков

Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, считает США и Великобританию ответственными за массовые беспорядки в стране. Его слова цитирует агентство Tasnim.

Помимо вышеназванных, к организации может быть причастна Саудовская Аравия. Али Шамхани предполагает, что именно представители этих государств ведут против Ирана "опосредованную войну" и подстрекают местных жителей при помощи кампаний в социальных сетях. Благодаря деятельности зарубежных специалистов в Иране и начались демонстрации протеста.

Али Шамхани утверждает: по подсчётам ведомства примерно 27% недавно появившихся хэштегов против государства разработаны саудовскими властями. Эти меры направлены на дестабилизацию обстановки и торможение развития. Чиновник предполагает, что протесты закончатся спустя несколько дней.