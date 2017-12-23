Российские военнослужащие отправили сирийским детям новогодние подарки

Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон отправили сирийским детям новогодние подарки, собранные благодаря акции "Дети России - детям Сирии". Об этом рассказал представитель организации Сергей Серобаба.

В рамках благотворительности "юнармейцы" из Московской, Тульской, Оренбургской, Псковской областей, а также республик Татарстана и Башкортостана собрали около 10,5 тонн различных вещей для маленьких жителей САР. Среди них была одежда, обувь, сладости, мягкие игрушки, канцелярские и школьные принадлежности. Гуманитарные посылки доставили военным транспортом.

По словам Сергея Серобабы, российские солдаты навестили учеников школы имени Гасана Зуана в Латакии. Среди прочих подарков актуальными оказались учебники русского языка, который начал набирать популярность в регионе. Сирийцы-сироты очень обрадовались презентам от "Юнармии".

Кроме того, сюрпризы достались детям из воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя Антиохийской православной церкви. Их прислали воспитанники одного из храмов Москвы и ветераны движения "Боевое братство".