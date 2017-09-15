Руководитель Крыма Сергей Аксенов призывает на международном уровне признать идеологию украинского нацизма преступной. Так он отреагировал 1 января на факельные шествия в Украине, посвящённые Дню рождения Степана Бандеры.

По наблюдениям Сергея Аксенова, после публикаций, обличающих преступления ОУН, "украинские нацисты" начинают проявлять большую активность. На этом фоне правительство Украины поддерживает население и принимает меры для создания памятников Степану Бандере, который, как предполагается, виновен в геноциде против мирных жителей.

Чтобы прекратить это явление, Сергей Аксенов предлагает рассмотреть вопрос на международной арене. Он считает, что среди многочисленных оснований можно выделить Волынскую резню 1943 года, которую Польша признала геноцидом против своей нации. Политик отметил, что в последнее время ООН активно создаёт резолюции для борьбы с популяризацией нацистских взглядов. Эти инициативы находят поддержку среди многих государств, однако Украина и США выступают против.