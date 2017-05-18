Макрон отправится в Китай с официальным визитом

8-10 января президент Франции Эммануэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай. Так уведомляет Лу Кан, официальный представитель китайского МИД, через каналы Центрального телевидения.

Трехдневную поездку в КНР французский лидер запланировал по приглашению председателя Си Цзиньпина.

В ноябре Эммануэль Макрон рассказал, что готов опираться на Россию и Китай в процессе ужесточения политических санкций в отношении КНДР. Он заявил, что эти два государства могут повлиять на возвращение Северной Кореи в сферу дипломатических переговоров.

Ле Мэр, глава экономического министерства Франции, в интервью для The Wall Street Journal рассказал, что Париж намерен организовать торговую сеть в Пекин через территорию Российской Федерации. Эти меры помогут государству создать противовес для отношениям США и Великобритании.