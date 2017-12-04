Президент Южной Кореи приветствует желание КНДР принять участие в Олимпиаде

Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи, поприветствовал желание КНДР отправить своих спортсменов на грядущую Олимпиаду. Об этом он заявил 2 января во время первого заседания Госсовета.

Недавно Ким Чен Ын обратился к населению своей страны и озвучил надежду на возможность участия представителей КНДР в Олимпийских играх-2018. В ответ на это Мун Чжэ Ин положительно отозвался и предположил, что спортивное мероприятие в Пхенчхане поможет укрепить мир между южным и северным государствами Корейского полуострова.

Южнокорейский лидер отдал приказ профильным министерствам оперативно разработать варианты того, как северокорейские участники смогут представить свою страну. МИД, в свою очередь, получило распоряжение проконсультироваться с союзниками и мировым сообществом относительно решения актуальных проблем и налаживания отношений с КНДР.