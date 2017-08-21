Президент Сирии назначил нового главу министерства обороны

Новым руководителем министерства обороны Сирии по приказу президента Башара Асада назначен Али Айюб. Такие сведения распространяет новостное агентство SANA.

Али Айюб получил повышение, будучи начальником Генерального штаба сирийской армии. На новой должности он сменил экс-министра Фахеда Фрейджа.

В новом году Башар Асад также решил сместить министров информации и промышленности. Теперь ведомства возглавили Имам Абулла Сара и Мухаммад Мазин Али Юсеф. Издание отмечает, что принятые решения являются первыми политическими мерами Башара Асада в 2018-м.

Стоит напомнить, что основным достижением САР за 2017 год стало уничтожение позиций террористов "Исламского государства"* при поддержке воздушно-космических сил России и американских военных. В связи с успехами операция российской армии подошла к концу.