Китай намерен наращивать сотрудничество с Россией в 2018 году

Китай планирует в 2018 году наращивать стратегическое сотрудничество с Россией на дипломатическом уровне. Так сообщил глава китайского МИД Ван И в поздравлении для своего коллеги Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел Китая заявил, что готов реализовать договорённости, установленные с Российской Федерацией. Он также подчеркнул важность постоянно улучшать взаимодействие и прикладывать усилия для развития "новой формы отношений", которые основаны на справедливости, уважении и взаимной выгоде.

Ван И отметил, что стороны уже непрерывно развивают политическое доверие союзников и тесно взаимодействуют с ними в процессе решения важных глобальных вопросов. Кроме того, РФ и КНР вносят весомый вклад в поддержание мирной ситуации на Земле.