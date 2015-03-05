В Южной Корее предложили устроить переговоры на высшем уровне с КНДР. Об этих намерениях рассказал журналистам представитель Сеула.

Власти Южной Кореи заметили позитивные настроения, которые приходят в последнее время из Пхеньяна. Лидеры соседнего государства перед новогодними праздниками заявили, что намерены улучшать отношения с Сеулом и уже хотят послать своих спортсменов на Зимнюю олимпиаду. Она состоится совсем скоро в южнокорейском Пхенхчане.

Один из политиков Южной Кореи не оставил без внимания эти факты и предложил устроить официальные встречи между правительствами двух стан на самом высшем уровне. Мирные переговоры помогут предотвратить войну и станут опорой будущих взаимоотношений. Такая встреча может состояться уже 9 января. Об ответе властей Северной Кореи пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в КНДР не рекомендовали выпивать водку вместе с пивом.