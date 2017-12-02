Пушков: Польша устала от потоков беженцев из Украины

Политический деятель из России Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши. Он заявил, что Варшава устала от потоков беженцев из Украины.

Сенатор Совфеда России Алексей Пушков заметил, что польские власти стали нервничать после того, как на их территорию хлынула волна мигрантов из соседнего государства на востоке.

По словам главы правительства Польши, в настоящее время его страна вынуждена принимать огромное количество беженцев с территории Украины, поэтому о дополнительных местах беженцев из стран Ближнего Востока и Африки речи не идет.

Пушков сразу же отреагировал на эти слова в социальной сети Twitter. Сенатор написал, что в Польше устали от «успехов» нынешнего президента Украины, поэтому готовы идти на конфликт с ЕС.

Напомним, что ранее представители Евросоюза заявили о квотах некоторых стран ЕС, по которым они должны действовать. Венгрия, Чехия и Польша не согласились с условиями Брюсселя и намерены отвечать по иску Еврокомиссии за нарушение программы принятия беженцев на своей территории.