Трамп: В Иране настало время для перемен

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал протесты в Иране. Политик заявил, что теперь в этом государстве настало время для больших перемен.

В США все отчетливее пытаются озвучить свою позицию относительно того, что сегодня происходит на территории Ирана. В своем новом твите в социальной сети настоящий президента Соединенных Штатов рассказал, как он впечатлен протестными настроениями, которые бушуют в обществе в азиатской стране.

Трамп отметил, что народ Ирана нуждается в серьезных изменениях, так как долгие годы он был подвержен насилию со стороны собственных властей. В настоящее время надо предоставить ему пищу и свободу. Материальное благо Ирана также остается в существенной доле разграбленным и им нужно помочь в борьбе с беззаконием.

Напомним, что не так давно в Тегеране и других крупных городах Ирана начали проходить массовые акции протеста. Правоохранительные органы, по словам лидера страны Роухани, пока никак не реагируют и не открывают стрельбу.