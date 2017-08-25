США и Израиль договорились уничтожить друга Путина

США и Израиль приняли решение о ликвидации иранского генерала по прозвищу "друг Путина". Касем Сулеймани является главнокомандующим подразделением "Эль-Кудс", и вышеперечисленные страны согласились с необходимостью операции по его уничтожению.

Суеймани оказался на первом месте в списке лиц, которых необходимо устранить, сообщает газета "Аль-Джарида". Утверждается, что Тель-Авив и Вашингтон очень долго вели переговоры касательно судьбы генерала, и у них было много возможностей его убить, но такие попытки не предпринимались. Теперь же страны заключили соглашение, согласно которому командующий подразделением "Эль-Кудс" генерал Касем Сулеймани подлежит уничтожению.

Сулеймани известен в прессе как "друг Путина" из-за своих частых визитов в Москву. Тем не менее, Россия не давала официального подтверждения данной информации. Кроме того, санкции ООН запрещают военному покидать пределы Ирана. Ранее сообщалось о массовых беспорядках в Иране, в результате которых погибли более 12 человек.