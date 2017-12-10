Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса

Член Совфеда России Алексей Пушков определил как цинизм обращение главы Украины Петра Порошенко к общественности. Сенатор осудил слова украинского президента к жителям Крыма и Донбасса, когда тот назвал неподконтрольные территории частью Украины.

Уже многие политики успели прокомментировать новогоднее обращение Петра Порошенко. В большинстве случаев оно получило довольно много негативных отзывов, ведь в речи украинского лидера было собрано слишком много провокационных фраз. Например, очень многих возмутило высказывание украинского лидера о том, что Украина остается домом для жителей Крыма, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик.

В ответ на такие слова сенатор Пушков сказал, что «у цинизма, похоже, нет границ». Он напомнил о том, какие распоряжения давал Порошенко после референдумов на уже неподконтрольных территориях. В 2014 году президент Украины развернул большую военную операцию, в ходе которой уже погибли более десяти тысяч человек и продолжают умирать люди. Свои слова Пушков аргументировал именно этими фактами.