Собянин поздравил с днем рождения актера Сергея Шакурова

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал поздравление для актера, а также признанного народного артиста РСФСР Сергея Шакурова в честь его дня рождения. Сообщение находится в открытом доступе на сайте правительства столицы.

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин поздравил с днем рождения отечественного актера Сергея Шакурова. Ему исполнилось семьдесят шесть лет. Шакуров является лауреатом Государственной премии СССР, а также известен многими другими достижениями в области театра и кино. Как раз это сумел заметить в своем послании Собянин.

Мэр отметил, что Шакуров по сей день является выдающимся актером, так как его творчество не оставляет равнодушным даже пришедшее ему на смену новое поколение молодежи. Он сравнил историю отечественного создания кино с летописью и поэтическим языком рассказал, как много ярких страниц в нее привнес народный артист. Сергей Собянин пожелал актеру дальнейших успехов в творчестве и долголетия.