Для иностранцев, пересекающих границу, на Украине ввели новые правила

На Украине ввели новые правила, которые коснутся иностранцев, желающих пересечь границу. Согласно новому постановлению, составлен список из более чем 70 стран, граждане которых должны будут проходить биометрический контроль для пересечения границы с Незалежной.

Новые правила для пересечения границы с Украиной уже вступили в силу с 1 января 2018 года. В стране существует 157 контрольно-пропускных пунктов, через которых осуществляется въезд и выезд с территории. Теперь каждый такой случай будет контролироваться дактилоскопией. Однако процедура обязательно не для всех гостей страны.

Так, исключения для проведения биометрического контроля составляют несколько групп иностранцев. В них входят главы других государств, участники делегаций иностранных парламентов, а также члены международных организация. Кроме того, снятие отпечатков пальцев не будет проводиться для экипажей воздушных и морских судов, а также у несовершеннолетних иностранных посетителей.