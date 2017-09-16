Ким Чен Ын заявил о завершении создания в КНДР ядерных сил

Президент КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание ядерных сил на государственном уровне официально завершено. Он сообщил, что это удалось сделать в прошедшем 2017 году. Такие сведения передают СМИ со ссылкой на новогоднее обращение северокорейского лидера к общественности на Центральном телевидении КНДР.

Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении подводил итоги, которыми в стране завершили 2017 год. В частности, его слова затронули ситуацию, которая в стране обстоит с созданием личных ядерных сил. По словам Ким Чен Ына, их создание в стране официально закончено. В дополнение к этому он отметил, что «ядерная кнопка» всегда находится на его рабочем столе, а потому КНДР готово к любым событиям, в которые перейдут их напряженные отношения с Америкой. По этой причине северокорейский лидер считает, что США не смогут развязать против него войну, так как весь их континент находится у него под прицелом.

Обращение Ким Чен Ына еще раз напомнило, что КНДР старательно готовилось для того, чтобы в любой момент выступить с защитой своего государства, и этой защитой послужит нанесение ядерного удара по противнику. Глава страны также сообщил, что скоро стартует подготовка к тестовому запуску МБР.