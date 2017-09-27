Президент России Владимир Путин издал указ о сокращении числа штатных сотрудников МВД. Теперь на бюджетном содержании их будет не более 894 871 человека.

Ежегодно президент Российской Федерации подписывает постановления, которые касаются определения предельной штатной численности сотрудников Министерства внутренних дел. В этом году это число было сокращено почти на триста. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 января 2018 года.

Согласно этому документу все прежние постановления по этому поводу теряют свою силу. Также указано, что большая часть из общего числа установленного количества штатных сотрудников должна принадлежать к представителям органов внутренних дел. Это число составляет почти 746 860 человек. Кроме того, почти 17 200 человек – это федеральные государственные гражданские служащие и еще 130 800 – работники.