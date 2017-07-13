Рогозин поздравил Россию с Новым годом вместе с таксой Николасом

Дмитрий Рогозин поздравил жителей России с Новым годом вместе с подопытной таксой Николасом. Запись с обращением вице-президент разместил на Facebook.

Чиновник выразил поздравления вместе с супругой и домашними питомцами, среди которых также пёс Пончо. Он пожелал россиянам, чтобы в Новом году жизнь вела себя, как хорошая собака - не кусала и не лаяла.

Такса по кличке Николас стала известна общественности, как участник эксперимента с жидкостным дыханием. В рамках исследований животное поместили в ёмкость с жидким веществом, искусственно избавленным от азота. Вскоре после начала оно привыкло к новой обстановке и начало полноценно дышать.

Из-за рискованной ситуации многие жители страны обвиняли Дмитрия Рогозина за жестокое обращение с животными. Политик заверил народ, что все участники испытаний остались невредимыми, а после забрал Николаса к себе домой.