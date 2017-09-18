С сайта Минфина удалены данные о зарплатах министров России. Информация стала недоступной для пользователей с 28 декабря.

Несколько дней назад возмущенные россияне могли заметить, как на сайте Министерства финансов была удалена информация из зарплатных ведомостей федеральных министров России. Однако ее все еще можно найти в памяти кэш Google. Такое решение пока не смогли никак прокомментировать в самом ведомстве. Некоторые пользователи предполагают, что информацию могли убрать по просьбе самих министров, так как подобное обнародование посчитали едва ли не диверсией.

Согласно данным Минфина, самая высокая заработная плата у представителя Министерства финансов страны. Антон Силуанов в месяц получает более 1,7 миллионов рублей. Ряд главных министров России обладают не менее внушительной поддержкой государства. Они получают в среднем один миллион за месяц работы. Некоторые зарплаты высших чиновников чуть ниже, чем у коллег. Они составляют от 440 до 630 тысяч рублей.