Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Европа должна стремиться к улучшению отношений между Россией и США. Это бы решило большинство мировых кризисов, сложившихся в настоящее время.

Во время своего интервью глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу напряженных отношений между Российской Федерацией и Соединенными штатами. По мнению Гаюриэля, Европа должна делать все необходимое, чтобы примерить две конфликтующие стороны.

Как утверждает глава МИД ФРГ, европейские страны могут воспользоваться неразберихой в отношениях России и США, начав самовольно распределять ядерное оружие, а ситуация с КНДР станет действительно неразрешимой.

Таким образом, мирное решение конфликта между Россией и США отвечает интересам Европы, поскольку дипломатические переговоры спасут многие человеческие жизни.