Порошенко: Ценность паспорта Украины продолжает расти

Лидер Украины Петр Порошенко заявил о новом достижении своей страны. По его словам, ценность украинского паспорта рвет рекорды и продолжает расти.

Накануне Нового года украинский президент вновь обрадовал граждан своей страны, сообщив им приятную новость. Оказывается, удостоверение личности украинца завоевывает новые вершины в мире. Теперь паспорт можно спокойно использовать, отправляясь в путешествие в ОАЭ. С этой страной Украина также установила безвизовый режим.

По словам Порошенко, прошедший год стал очень успешным для украинской дипломатии. Прорыв с безвизовым режимом – наиболее почитаемое действие властей за 2017 год. Об этом он написал на личной странице в социальной сети Facebook.

Ранее мы сообщали, о том, какие достижения за прошедший год Петр Порошенко посчитал нужным озвучить перед собственной нацией.