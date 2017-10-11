Госдума не согласна со словами Трампа об освобождении коалицией всех территорий в Сирии

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не согласился со словами американского лидера Дональда Трампа об освобождении коалицией США практически 100% территорий в Сирии от террористической организации «Исламское государство»* .

По словам депутата, власти США таким образом пытаются присвоить себе победу, а по факту участие американской коалиции в разгроме ИГ на территории Сирии сыграло минимальную роль. Чепа отметил, что в последнее время Вашингтон намеренно выводит из осаждённых зон главарей экстремистских группировок, создавая на сирийской территории условия для деятельности террористов.

Зампред Госдумы добавил, главной задачей США изначально было уничтожение режима правительства Сирии. Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская коалиция освободила от ИГ практически все территории в Сирии.