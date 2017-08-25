Трамп обвинил людей Обамы в утечке информации из Белого дома

Дональд Трамп заявил, что утечка информации из Белого дома происходит из-за людей бывшего президента США Барака Обамы, которые остались на своих должностях после смены президента. Самого Обаму Трамп отметил как «приятного» человека, а вот его люди, утверждает он, «не так приятны».

По словам нынешнего президента США, люди Барака Обамы относятся к Трампу не так благосклонно, как сам экс-президент. Трамп утверждает, что к нему представители окружения Обамы настроены весьма враждебно.

Именно из-за таких людей, заявил Трамп, в Белом доме и происходит утечка важной и конфиденциальной информации. Такая ситуация демонстрирует негативное отношение окружения Обамы к нынешнему президенту. Трамп сообщил, что ему жаль осознавать взаимосвязь утечек с Обамой, так как он к нему всегда относился положительно.

Сам Обама, заявил Трамп, представляет собой человека приятного, но за пределами видимости и публичности можно увидеть весьма плохие события и поступки.