Пушков призвал не жалеть об отмене визита американских сенаторов

Политический деятель Алексей Пушков в Twitter высказал свою позицию об отмене визита сенаторов из США. По словам члена Совфеда, не нужно об этом жалеть.

Представитель российской системы парламента Алексей Пушков сообщил, что он не драматизирует ситуацию вокруг отмены поездки американских сенаторов в столицу России.

Напомним, что их визит не состоялся из-за того, что российские власти решили отказать выдать визу на въезд в страну. Ряд американских политиков должны были принять участие в межпарламентской встрече. Пушков заявил, что приезд этой делегации ничего не изменил бы в отношениях между Россией и США, так как лекции о демократии уже давно все усвоили, а ничего нового заокеанские коллеги предложить так и не смогли.

Член комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации на собственной странице в Twitter сообщил, что по этому поводу жалеть не надо.

Известно, что один из сенаторов прославился тем, что ведет антироссийскую риторику у себя на родине и продвигает новый пакет антироссийских санкций.