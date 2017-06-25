Скандал из-за «связи» Трампа с Кремлем возник из-за подвыпившего в баре советника президента США

В СМИ появились данные о том, что инициатором разбирательств по поводу «связи» Трампа с Кремлем невольно стал подвыпивший Джордж Пападопулос, который в баре поделился своими мыслями с дипломатом из Австралии. Разбирательства вокруг скандала до сих пор продолжаются.

Американские журналисты утверждают, что разбирательства о «вмешательстве» России в выборы президента США и о «связи» Трампа с Кремлем начались после неосторожного заявления Пападопулос. Сообщается, что нетрезвый советник рассказал «слишком много лишнего» некоему дипломату из Австралии в одном из баров Лондона.

Как отметили журналисты, советник, в мае 2016 года, сообщил о имеющейся у него информации, которая сможет пошатнуть карьеру Хиллари Клинтон. О конкретных данных, которыми «владел» Пападопулос – не известно, но появилась также информация о том, что советник знал о письмах Клинтон, которые спецслужбы добыли для дестабилизации ее предвыборной кампании.

Таким образом, заключили журналисты, поводом для масштабного скандала стал один нетрезвый разговор в баре Лондона. В СМИ США отметили, что алкоголь и беседы в нетрезвом виде вредят и политикам.