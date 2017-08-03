Володин: Для России 2018 год станет ответственным и насыщенным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для России наступающий 2018 год будет достаточно насыщенным и ответственным, так как в марте грядущего года состоятся выборы президента РФ. Такое заявление парламентарий сделал журналистам 30 декабря.

По словам Володина, в этом году в стране произошел ряд важных событий, в ходе которых российские военные успешно провели боевую задачу в Сирии, правительство решило многие задачи по импортозамещению, а инициативы в области демографии были официально учреждены.

Депутат добавил, что наступающий год будет не менее значимым, ведь этот год, когда россияне будут избирать нового лидера Российской Федерации. Володин обозначил, что именно от граждан России зависит будущее страны, а совместными усилиями возможно преодолеть любые трудности.