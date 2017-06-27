Лидер Китая Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен и дальше плотно взаимодействовать с Россией. Об этом он рассказал в письме российскому президенту.

В ответ на поздравление с Новым годом, полученного от Москвы, официальные власти Китая написали Владимиру Путину похожий текст, в котором подтвердили всю положительную риторику предыдущих лет. В своем послании Си Цзиньпин рассказал, что намерен и далее выстраивать между странами отношения на основе сотрудничества и взаимовыгодного развития.

Китайский лидер отметил, что уже в прошлом году были достигнуты неплохие темпы роста в обороте товарами и эта тенденция сохраняется. Также в прошлом году соседние страны смогли осуществить немало задач в научно-технической совместной деятельности и иных сферах взаимодействия.