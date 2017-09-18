Ангела Меркель в новогоднем обращении призвала страны Евросоюза к сплоченности

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении-поздравлении отметила важность сплоченности всех стран Евросоюза. Текст поздравления с призывом к совместной работе над разрешением проблем опубликовала пресс-служба правительства Германии.

В поздравлении Ангела Меркель коснулась важных тем политической и экономической сфер. Канцлер отметила, что в 2018 году Германия будет вместе с Францией совместно работать в сплоченном режиме над проблемами Евросоюза.

Также Меркель призвала все 27 стран, которые входят в ЕС, присоединиться к совместной работе и приложить усилия к разрешению актуальных проблем. По словам политика, будущая судьба Германии непосредственно связана с дальнейшим развитием Европы. Так, страны должны сплоченно заняться защитой граждан ЕС.

По словам Ангелы Меркель, такими усилиями Евросоюз может выйти на путь справедливости и солидарности. Полное обращение канцлера каналы и СМИ Германии будут транслировать вечером 31 декабря.