ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского за шесть лет

Центризбирком опубликовал данные о заработке лидера ЛДПР Владимира Жириновского за последние шесть лет. Отмечается, что эти данные Жириновский представил ЦИК при выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы президента.

Как стало известно, согласно представленным данным, в течение шести лет Владимиру Жириновскому удалось заработать 98 миллионов рублей. В источниках дохода лидер ЛДПР указал зарплату депутата Госдумы, оплату за работу в учебных заведениях, пенсию, продажу имущества и процент по вкладам и ценным бумагам.

Стоит отметить, что Жириновскому принадлежит два земельных участка, восемь домов в Подмосковье, два гаража, бассейн, а также автомобиль Lada 212140.