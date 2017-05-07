Лавров, заявил о сокращении числа партнеров на Западе

Накануне глава МИД РФ Сергей Шойгу выразил свое сожаление по поводу того, что у России на Западе постепенно уменьшается, количество стран-партнеров, с которыми можно найти общее решение насущных проблем. Данное заявление было сделано накануне в прямом эфире канала НТВ.

«Я считаю, что все, с кем мы ведем какой-либо диалог – наши партнеры. Которые делятся на договороспособных и на тех, с кем найти общий язык невозможно. Таковых на западном направлении день ото дня становится все меньше и меньше», - заявил Сергей Лавров.

В середине этой осени глава МИД сделал заявление в интервью итальянской газеты «Либеро». Он сообщил об обеспокоенности Кремля намерениями западных партнеров заменить общепринятые ценности на псевдолиберальные, навязывая их другим.

«Не заканчиваются намерения их принудительного экспорта, встречающее недоброжелательное восприятие другими странами, стремящихся сохранить свой суверинитет», - в заключении сказал он.