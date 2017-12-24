Навальный обжалует отказ ЦИК регистрировать его кандидатом через Европейский суд.

Алексей Навальный в своем Twitter-аккаунте заявил, что отказ ЦИКа в его допуске к выборам вызовет забастовку избирателей и указал, что судьи ВС России должны предстать перед судом. Его представитель сообщил, что Навальный недопуск от ЦИКа будет оспаривать в Европейском суде по правам человека.

В своем Twitter Навальный продемонстрировал недовольство действиями Верховного суда, который признал действия Центризбиркома законными. Он «ретвитнул» пост о том, что российская Фемида выступает доверенным лицом Путина на выборах президента.

Оппозиционер написал, что судей ВС России самих нужно судить. Также Навальный сообщил, что если его таки не допустят к выборам, то его избиратели будут бастовать и признают выборы-2018 недействительными.

По мнению Навального, на пост президента должна быть конкуренция, а Путин и Кремль его, как конкурента, решили просто не пустить на выборы.

Его представитель заявил, что действия ВС России суда и ЦИКа Навальный оспорит в Европейском суде. Политик намерен добиться справедливости и принять участие в выборах. Как уже сообщалось, Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске на выборы.