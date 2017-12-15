Собчак потратила более 10 млн руб на избирательную компанию

Как информирует ЦИК Российской Федерации, из всех кандидатов предстоящей президентской гонки Ксения Собчак вложила в свою избирательную компанию более пятнадцати миллионов рублей, а три с половиной миллиона были вложены в сбор подписей.

Так же Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о финансовом использовании денежных средств. По итогам больше всего финансовых средств находится на счет Собчак. Одними из первых кандидатов, кто открыл счета, были Владимир Жириновский и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Так же согласно данных Центризбиркома, на денежных счетах Бориса Титов являющегося сооснователем политической партии «Яблоко» Григория Явлинского находится до 10 миллионов рублей.