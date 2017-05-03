Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске на выборы

Верховный суд России отклонил жалобу Навального и признал законным решение Центризбиркома о недопуске оппозиционера к выборам президента в 2018 году. Алексей Навальный сообщил, что решение суда он намерен обжаловать и дойдет до Европейского суда по правам человека.

28 декабря Навальный подал в ВС РФ жалобу на решение ЦИК, которым комитет лишил оппозиционера права на участие в президентской гонке. Алексею Навальному отказали в участие в выборах из-за его судимости, однако политик назвал все происходящее «юридическим кружевом».

В суд Навальный обратился с целью аннулирования решения Центризбиркома. Однако, его жалоба была отклонена и Верховный суд признал решение ЦИКа законным. Представитель Навального сообщил, что оппозиционер и его соратники намерены оспаривать и это решение.

Навальный намерен обращаться во все инстанции и суды. С жалобой он будет обращаться и в Европейский суд, который защищает права человека. Соратники и сам Навальный уверенны, что оппозиционера не допускают до выборов по причине, не соответствующей заявленной. Навальный утверждает, что ему отказывают в участии из-за его политики, которая противоречит предпочтениям устоявшейся власти.