В МИД прокомментировали сообщение о поставках Россией нефти в КНДР

Представители МИД РФ решили прокомментировать сообщения СМИ о поставках российской нефти в КНДР отметив что со стороны России были соблюдены все установленный санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте указанного ведомства.

По полученной информации, на сегодняшний день Москва в полном объёме соблюдает санкционный режим, основываясь в своих действиях на резолюцию 2397, согласно которой на поставки продуктов нефтепереработки действуют определенные квоты.

Напомним, утром 30 декабря появились сведения о том, что в ноябре текущего года российские танкеры неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Однако прямых доказательств данной ситуации не было предоставлено.