МИД России рассказал о последствиях размещения сил НАТО на границе

Владимир Титов, занимающей должность замминистра иностранных дел РФ, выступил с заявлением, что государства, которые одобряют размещение на своей территории размнщение вооруженных сил НАТО вблизи границ Российской Федерации таковым образом ухудшают свою безопасность. Его слова цитирует «Интерфакс».

Также министр акцентировал внимание на том, что военная доктрина Москвы называет наращивание военного потенциала НАТО, вблизи наших границ является одной из самой главных угроз.

Служащий ведомства, рекомендовал не забывать, что альянс в ближайшее время намерен установить на территории Польши и Румынии противоракетной системы.