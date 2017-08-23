МИД: Россия будет учитывать размещение комплексов ПРО США в Японии

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва в обязательном порядке будет учитывать в военном планировании размещение американских комплексов ПРО в Японии. Такое заявление министр сделал журналистам в субботу, 30 декабря.

Согласно полученной информации, Токио принимает активное участие в разработке азиатского сегмента глобальной системы ПРО США, поэтому все развертываемые в Японии комплексы идентичны американским. Для России эта ситуация может создать некие корректировки в военном планировании.

Рябков посоветовал японским коллегам учитывать все обстоятельства и не становиться соучастниками нарушения ДРСМД. Напомним, 28 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что системы ПРО "Aegis Ashore" оснащены универсальными пусковыми установками, способные применять ударные вооружения.