Официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих отвергла обвинения США в поддержке боевиков ИГ*. Все обвинения против США Пентагон назвал ложью и абсурдом.

Ребекка Риберих заявила о том, что все обвинения в сторону США не соответствуют действительности и не имеют под собой веских оснований. Пентагон не поддерживает террористов и не занимается их подготовкой. Наоборот, отметили в Пентагоне, США выступает против боевиков и работает над их ликвидацией и арестом.

Информация о том, что 29 декабря военные США помогли лидерам ИГ эвакуироваться из Дейр-эз-Зор в Сирии – не имеет подтверждений, заявила Риберих. Помимо этого, причастность американских военных к провокациям от террористов не подтверждена и не аргументирована. Как сообщалось, МИД России и другие политики высказали обвинения США в том, что страна помогает боевикам и способствует их провокациям. В Пентагоне все обвинения отрицают и называют их ложными. По словам американских военных, США преследует цель ликвидировать ИГ, а не помогать этой организации.