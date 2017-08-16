Президент США обратился к правительству с Ирана

Правительство США в лице Дональда Трампа сделали официальное обращение к руководству Ирана с просьбой не ущемлять права населения, тем более право каждого на самовыражение.

Периодически на страницах интернет-порталов поступают сообщения о мирных акциях протеста, организованных населением страны. У которых больше нет сил терпеть всеповальную коррупцию чиновников, а также кражу государственных богатств с целью спонсирования террористических группировок за пределами государства. Политики должны с уважением относится к правам граждан, в том числе права на самовыражение.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сделала акцент на том, что правительство Америки мониторит ситуацию связанную с антиправительственными акциями протеста в Иране.