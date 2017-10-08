Правительство России представит 54 законопроекта в 2018 году

Действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план деятельности правительства, согласно которому в 2018 году будет представлено 54 законопроекта. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайт правительства РФ.

По полученным данным, новый план включает в себя 11 разделов, предусматривающих создание 54 законопроектов. Программы будут иметь отношение к многим сферам, среди которых регулирования образования и науки, развития сельского хозяйства, пенсионной системе и модернизация градостроительной деятельности.

Напомним, что в 2017 году Госдума учредила примерно 500 законов — почти столько же остались нерассмотренными. На данный момент на рассмотрении кабина еще находится 1433 законопроекта.