В КНДР объявили о наращивании ядерной мощи в 2018 году

Правительство Северной Кореи намерено в 2018 году продолжить наращивать свою ядерную мощь. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что КНДР в обязательном порядке будет наращивать оборонную мощь, которая сможет осуществить превентивный удар и станет главным стержнем ядерных сил, пока шантаж со стороны США не прекратится. Отмечается, что власти КНДР заявляют в этом вопросе о своих принципиальных позициях.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела успешное испытании водородной бомбы, которая подняла страну на новый уровень в области ядерного оружия. 30 декабря Пхеньян заявил, что также не откажется от развития своей оборонной программы в будущем году.