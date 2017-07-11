Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что хочет скорейшего урегулирования конфликт на украинской территории, а с жителями Западной Украины необходимо в обязательном порядке наладить диалог. Такое заявление он сделал в пятницу, 29 декабря.

По словам Лукашенко, конфликт на востоке Украины является самой важной нерешенной проблемой из-за которой люди в этой стране просто не могут жить нормально. Белорусский лидер т отметил, что «западенцы» очень порядочные и трудолюбивые люди, с которым возможно наладить отношения.

Напомним, ранее Лукашенко заверил, что арабская республика не смогла бы существовать как полноценное государство, если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт. Известно, что президент Белоруссии намерен в 2018 году совершить ряд важных визитов в страны американского континента.