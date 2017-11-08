Украинский генерал завил об уязвимости Крымского моста к ударам авиации и ракет

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что строящийся мост через Керченский пролив может помочь экономическому развитию Крыма. Однако, отметил генерал, Крымский мост уязвим к авиаударам и к ракетам.

Игорь Романенко прокомментировал ситуацию со строящимся мостом через Керченский пролив и высказал свое мнение о всем происходящем. Так, отметил он, если проанализировать мост с учетом военных принципов, то он весьма уязвим к ударам ракет как наземной, так и морской баз.

Несмотря на это, сообщил украинский генерал, Крымский мост, который строит Россия, способен помочь полуострову с развитием в экономической сфере. По мнению Романенко, мост несет стратегическое значение и сможет обеспечить крымских представителей, которые выступают со стороны России и представляются в сложившейся ситуации противниками Украины.

Мост, который соединит Крымский полуостров и Россию, как обещают строители, сможет заработать уже в 2019 году. Уже стало известно, что опубликовано фото готового участка Крымского моста. Снимок выложили представители министерства транспорта России.