Пентагон: Численность военных из США на Украине останется прежней

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что роль и численность военных и инструкторов из США на территории Украины останутся прежними. Такое заявление американский политик сделал журналистам в пятницу, 29 декабря.

По словам Мэттиса, основные задачи определенного числа инструкторов, которые оказывают необходимую помощь украинской армии, подготавливаются по стандартам НАТО и останутся неизменными. Глава Пентагона заверил, что количество американских военных может возрасти только в случае увеличения числа военнослужащих Украины, которых нужно будет готовить.

Напомним, ранее США одобрили лицензии на поставки Незалежной оружия, предназначенных для ликвидации бронетехники, вертолетов и беспилотников. Представители Госдепа уточнили, что Вашингтон не снабжает оружием Киев напрямую.