Посол РФ: Трамп намерен наладить отношения с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов уверен в том, что американский президент Дональд Трамп не отказался от желания наладить отношения с Россией. Такое заявление глава российской дипмиссии сделал журналистам в пятницу, 29 декабря.

По словам Антонова, такой вывод можно сделать исходя из содержания телефонных разговоров между Путиным и Трампом. Также парламентарий отметил, что в правительстве России никто не ставит под сомнение решение президента США поладить с РФ, однако действия нынешней администрации немного осложняют российско-американские отношения.

Посол добавил, что Москва абсолютно готова возобновить прежние политические отношения с Вашингтоном, несмотря на новую Стратегию национальной безопасности США, которая провозглашает Россию и Китай главными конкурентами Соединенных Штатов на мировой арене.