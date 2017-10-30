ЦИК позволила Екатерине Гордон открыть избирательный счёт

ЦИК официально подтвердила регистрацию уполномоченных финансовых представителей Екатерины Гордон и одобрила открытие избирательного счёта. Такое постановление ведомство опубликовало 29 декабря.

Теперь Екатерина Гордон имеет возможность начать собирать подписи и готовиться к предвыборной гонке, как полноценный кандидат. В понедельник она подала пакет документов, как представитель "Партии добрых дел". Из-за длинного названия организации, комиссия задержала принятие решения по поводу журналистки.

Кроме того, сегодня Центризбирком решил судьбу руководителя "Совхоза имени Ленина" и зарегистрировал Павла Грудинина. Кандидату от КПРФ также позволили открытие счёта. Его предвыборный штаб лично возглавит Геннадий Зюганов.