Путин подписал закон об ужесточении санкций за вербовку террористов

Новым подписанным законом Владимир Путин ужесточил санкции, направленные против нарушителей, вербующих террористов. Такой документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, если организованный теракт обошёлся без летальных исходов, вербовщик может получить до пятнадцати лет заключения, вместо прошлых десяти. В случае, если террорист добился гибели человека на территории Российской Федерации, то вооруживший и натренировавший его человек получит пожизненный срок. Такое же наказание последует за использованием служебного положения для помощи террористическим организациям.

Кроме того, вводится система штрафных взысканий. Уличённый в пропанде обязан выплатить от 100 до 500 тысяч рублей. Альтернативой за подобное нарушение станет 2-5 лет лишения свободы. Проект уже вступил в силу.