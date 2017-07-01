Путин подписал закон о списании налоговых долгов с физлиц

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание с физических лиц имущественных долгов по налогам. Законопроект разместили на госресурсе нормативной и правовой информации.

Одобренный президентом документ избавляет россиян от налоговой задолженности, которая накопилась с 2015 года. Кроме того, прощаются различные пени, штрафы и недоимки, которые набежали за этот период. Должники избавятся также от долговых обязанностей по транспортному и земельному налогу, который не имеют возможности погасить.

21-го декабря проект приняли в Государственной Думе, а 26-го - в Совете Федерации. Впервые инициативу предложили во время ежегодной итоговой пресс-конференции Владимира Путина. До сегодня обший долг рядовых граждан Российской Федерации составлял 41 миллиард рублей, а предпринимателей - 15.