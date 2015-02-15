В ДНР рассказали, что Украина в 2017 году 15,5 тысячи раз нарушала перемирие

В уходящем 2017 году власти ДНР подсчитали, сколько раз вооруженные силы Украины нарушали перемирие. Как оказалось, режим прекращения огня был нарушен около 15,5 тысячи раз.

Замкомандующего Донецкой народной республики Эдуард Басурин подвел итоги уходящего года и рассказал о том, сколько раз ВСУ нарушали режим прекращения огня. Он заявил, что силовики около 15,5 тысячи раз нарушали перемирие, в результате чего погиб 31 мирный житель, и получили ранения 236 человек, среди которых 14 детей.

Также Басурин рассказал что армия Украины выпустила по ДНР примерно 100 тысяч различный боевых снарядов. По словам замкомандующего, на протяжении 2017 года было разрушено и повреждено около 1149 домостроений и объектов инфраструктуры ДНР.