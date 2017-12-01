В Москве заммэра Ликсутов появился на месте ДТП у "Сходненской"

29 декабря на месте ДТП у станции "Сходненская" появился заместитель мэра Москвы и глава траспортного департамента Максим Ликсутов. Об этом объявила Гульнара Пенькова, пресс-секретарь московского главы.

Как сообщают очевидцы, на месте событий также увидели Петра Бирюкова, заммэра по ЖКХ и благоустойству.

Утром на улице Сходненской произошла автокатастрофа, в которой пострадали трое человек. Пассажирский автобус протаранил общественную остановку. Департамент транспорта сообщил, что причиной аварии стали действия водителя иномарки Daewoo, который спровоцировал пассажирский транспорт свернуть с проезжей части. Версия публиковала информацию о том, что подозреваемого задержали в северо-западной части столицы.