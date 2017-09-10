Захарова назвала ситуацию с Саакашвили позором для Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ситуацию, которая развивается вокруг оппозиционера Михаила Саакашвили позором для Украины. Об этом она заявила во время одного из интервью.

По мнению Марии Захаровой, для украинского народа является очень большой проблемой тот факт, что экс-президент Грузии руководит диверсионными политическими процессами и дестабилизирует обстановку внутри страны. Она подчеркнула, что это касается также грузинского государства.

Чиновник обращает внимание, что Михаил Саакашвили - один из самых известных грузинов в мире, который представляет свою нацию на международной арене. Разрушительные действия организатора "Движения новых сил" бросают тень на всех представителей народа.