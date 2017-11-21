Влдаимир Жириновский зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был официально зарегистрирован ЦИК, новая кандидатура на пост президента России. Стоит выделить, что довольно яркий политический деятель, оказался первым чью кандидатуру одобрили на высший государственный пост.

Работники Центризбиркома произвели регистрацию кандидата комиссии с правом совещательного голоса, который даст право представлять интересы политика во время избирательной кампании

. Владимир Жириновский в конце текущего месяца подал свои документы на регистрацию, так же предоставив финансовый отчет и бумаги, которые официально подтверждают связь политика с иностранными банковскими структурами.